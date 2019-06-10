هل توسط رونالدو لانضمام راموس إلى اليوفي؟

المواطن - مروة نبيل

أوضح قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، حقيقة توسط كريستيانو رونالدو زميله السابق في المرينغي ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف اليوفي.

وقال راموس خلال تصريحاته لشبكة “سبورت ميدياست”: “لدي علاقة رائعة مع كريستيانو، لكنني واصلت مشواري مع ريال مدريد، دعنا نترك شائعات السوق جانبًا، رونالدو لم يتصل بي لأنتقل إلى يوفنتوس”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت البرتغالي كريستيانو رونالدو تدخل لإقناع راموس بالانضمام إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط راموس بالرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يعلن رئيس المرينغي، فلورنتينو بيريز، رفضه ذلك، ليخرج المدافع الدولي ليؤكد استمراره في مؤتمر صحافي منذ عدة أيام.

وشارك سيرجيو راموس، صاحب الـ33 عامًا، في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل 6 أهداف.