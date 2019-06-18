هل كشف إدواردو عن مدرب الهلال الجديد؟

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو الجدل حول هوية المدير الفني الجديد للأزرق في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر إدواردو صورة له بصُحبة مدرب نادي كورينثيانز البرازيلي، فابيو كاريلي عبر حسابه الخاص على موقع انستقرام، دون كتابة أي تعليق.

ويقضي نجم نادي الهلال إدواردو فترة إجازته حاليًا في البرازيل، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات موسم 2019/ 2020.

وتوقّعت الجماهير أن يكون فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد، خاصة أن العديد من التقارير الصحافية أكدت أن إدارة الأزرق تسعى للتعاقد معه قبل بداية فترة الإعداد.

ويملك البرازيلي فابيو كاريلي صاحب الـ45 عامًا تجربة في السعودية، حيث سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قبل أن يرحل لقيادة كورينثيانز بعد دفعه قيمة الشرطة الجزائي.