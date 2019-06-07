هل يتعاقد نادي الشباب مع يوسف المساكني؟

المواطن - مروة نبيل

ألمح نجم نادي يوبين البلجيكي والمنتخب التونسي الأول لكرة القدم، يوسف المساكني، إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر يوسف المساكني مع مواطنه فاروق بن مصطفى حارس مرمى نادي الشباب، عبر مقطع فيديو قصير على موقع “انستقرام”، ليُثير تساؤلات حول انضمامه إلى الليوث في الموسم الجديد.

وقال فاروق بن مصطفى في الفيديو: “يوسف السنة الجاية شبابي”، ليرد عليه المساكني قائلًا: “أنت وياي أبشر”، ليُعلق حارس الشباب قائلًا: “سمعت يا أبو الوليد”، في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة ناديه، خالد البلطان.

ويُعد يوسف المساكني من أبرز لاعبي المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، وينتهي تعاقده مع نادي يوبين البلجيكي، شهر يونيو المقبل، ما يُسهل من إتمام انتقاله إلى صفوف نادي الشباب.

ويُجيد يوسف المساكني اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر، وسبق أن لعب في صفوف الترجي التونسي والدحيل القطري، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا، ويستعد حاليًّا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019.