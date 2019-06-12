هل يرحل الكويكبي عن الاتفاق؟.. الدبل يُجيب

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل حقيقية رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم محمد الكويكبي بناديَي النصر والاتحاد خلال الفترة الماضية، وأكّدت تقارير صحافية أنه سيرحل عن صفوف الاتفاق في الميركاتو الصيفي.

وأكّد خالد الدبل أنه سيُحافظ على نجوم الاتفاق، من أجل مصلحة الفريق الأول لكرة القدم الذي يطمح لمواصلة نتائجه الجيدة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتابع الدبل خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “من المستحيل أن نُفرط في لاعب نراه مميزًا في صفوف فريقنا ومنذ 3 أعوام ونحن نسمع بأن محمد الكويكبي سينتقل”.

وأشار رئيس نادي الاتفاق إلى أنه كان يستهدف عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الكبار مرة أخرى خلال الدورة السابقة، وهو ما نجح في تحقيقه، مضيفًا: “ولكن الجماهير لم تنظر إلا للموسم الأخير”.

وتقدم خالد الدبل بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الاتفاق لمدة 4 أعوام قادمة، ليكون المرشح الوحيد على منصب رئيس مجلس الإدارة.