هل يرحل فراس البريكان عن النصر؟

المواطن - مروة نبيل

يرغب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم في رحيل النجم الشاب المتألق فراس البريكان عن صفوف العالمي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتظر الإدارة النصراوية موافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا على قرار إعارة فراس البريكان، حيث من المحتمل أن يُفضل المدرب البرتغالي استمراره والاستعانة به في مباريات الموسم المقبل.

وجاء قرار إدارة نادي النصر بإعارة نجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، فراس البريكان لرغبته في الحفاظ على مستواه، وضمان مشاركته باستمرار، ومواصلة هز الشباك، في ظل صعوبة مشاركته حاليًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

ويُقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، وتوج بلقب هداف البطولة، وضم العالمي مؤخرًا مهاجم فريق نجران، صالح آل عباس، بجانب تعاقده بشكل نهائي مع نجم الفيحاء عبدالله السالم.

ويُعد فراس البريكان واحدًا من أبرز المواهب السعودية، وشارك مع الأخضر مؤخرًا في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا، وسجل هدفين في شباك مالي وبنما، ولكن المنتخب الوطني ودع البطولة مبكرًا.