هل يستمر عواد في الوحدة أم يرحل؟.. اللاعب يجيب

المواطن - مروة نبيل

كشف حارس مرمى محمد عواد عن مصيره في منافسات الموسم الرياضي الجديد، بعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وكتب محمد عواد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “السبت القادم بداية للموسم القادم من النادي الإسماعيلي إن شاء الله”.

ولعب عواد الموسم الماضي في صفوف نادي الوحدة على سبيل الإعارة، وقدم معه مستوى مميزًا؛ ليكون واحدًا من أبرز حراس المرمى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن تلقي محمد عواد لأكثر من عرض، سواء في الدوري المصري أو الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه أنهى الجدل حول مستقبله بتأكيده الاستمرار مع الإسماعيلي.