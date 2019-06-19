هل يعود السويلم لرئاسة النصر ؟

المواطن - مروة نبيل

لازال الوضع غامضًا في نادي النصر حتى الآن، حيث أُغلقت فترة الترشح الثانية دون تقدم أي مرشح لرئاسة مجلس الإدارة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، ودفعها للمطالبة بعودة سعود السويلم مجددًا.

وفاجأ سعود السويلم الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدّمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.

حقيقة عودة السويلم

وأكّدت تقارير صحافية أن سعود السويلم يُفكر في التراجع عن قراره بالابتعاد عن العالمي خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يواجه ضغوطاً شرفية لبقائه كرئيس مُكلّف لمجلس إدارة نادي النصر لمدة عام آخر.

ودشّنت الجماهير هاشتاقًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للمطالبة باستمرار سعود السويلم في رئاسة النصر، وأبدت تخوفها من تأثر الفريق الأول لكرة القدم برحيله.

وأنهى الإعلامي محمد الغامدي الجدل المثال حول عودة السويلم مجددًا، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الهيئة العامة للرياضة ستقوم بتكليف شخصية لرئاسة النصر .. سعود السويلم وإدارته لن يكونوا من ضمن المكلفين”.

فترة ثالثة

وأشار وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، رجاء الله السُلمي إلى أنه سيتمّ فتح فترة ترشح ثالثة لرئاسة نادي النصر بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام، نافيًا في الوقت ذاته تدخل الهيئة في شؤون العالمي.

وتابع: “هيئة الرياضة لم تطلب من أي مرشح الابتعاد أو الترشح في انتخابات الأندية لأنها أمور داخلية.. سعود السويلم اعتذر لظروفه الخاصة ولا يوجد أي مانع لترشح أي شخص كان، ولن تكون هناك محاباة لناد على حساب آخر، وسيتم شرح آليات الدعم في الفترة المقبلة للأندية”.