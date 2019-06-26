هل يقدم الهلال صفقة القرن لـ الزمالك؟

المواطن - محمد سمعه

تردّد اسم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي للرحيل عن صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل وجود رغبة من الإدارة الهلالية ببيع اللاعب المغربي والاستفادة منه ماليًا.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تحدّث لـ وسائل الإعلام المصرية عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقة قوية أطلق عليها لقب صفقة القرن في صيف عام 2019.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال قد يوافق على انتقال اللاعب أشرف بن شرقي لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو، في حال كان العرض مناسبًا لأزرق العاصمة.

الإدارة الهلالية تُقرر

ويُذكر أن الإدارة الهلالية الجديدة برئاسة فهد بن نافل بحثت في الفترة الأخيرة عن بيع اللاعب أشرف بن شرقي وتسويقه بالصورة المناسبة، ليستفيد نادي الهلال من بيعه ماديًا.

وقيل إن أحد الأندية الصينية مهتم بالتعاقد مع أشرف بن شرقي في حال قرر نادي الهلال الاستغناء عنه نهائيًا في صيف العام الجاري.

اللاعب يعود من الإعارة

ولعب أشرف بن شرقي في موسم 2018-2019 مع نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة من الهلال، لكنه عاد حاليًا لصفوف أزرق العاصمة بعد تراجع نادي لانس عن شراء بن شرقي بصورة نهائية من الهلال.

جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي كان انضم لصفوف فريق الهلال في عام 2018 قادمًا من نادي الوداد البيضاوي المغربي.

فاز أشرف بن شرقي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد في عام 2017 على حساب الأهلي المصري.