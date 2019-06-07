هل يمكن صيام الست من شوال قبل قضاء صوم رمضان ؟

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن صيام الست من شوال يكون بعد قضاء صوم رمضان.

وقال الشيخ المطلق: إنه يجوز لمن يسافر في شوال أو لمن عليها قضاء كثير أن يقوم بـ صيام الست من شوال على قضاء رمضان أو يؤخرها إلى ذي القعدة.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة ابن باز، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال؛ كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله.