هل ينتقل عبدالملك الخيبري إلى الاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم عبدالملك الخيبري بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد ساعات من إعلانه الرحيل عن الهلال بشكل رسمي.

ويرغب المدرب التشيلي لويس سييرا في تدعيم خط وسط نادي الاتحاد بلاعب محلي، ما دفعه للتفكير في التعاقد مع عبدالملك الخيبري في الميركاتو الصيفي، وذلك وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحسم ملف الصفقات المحلية والأجنبية، قبل انطلاق استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد أعلن، مساء أمس السبت، عن توقيع مخالصة مالية مع عبدالملك الخيبري بعد 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وانتقل نجم خط الوسط عبدالملك الخيبري صاحب الـ33 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي عام 2016، قادمًا من نادي الشباب، وظهر بمستوى مميز مع الأزرق قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة.