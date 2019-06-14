هل ينضم حكيم زياش إلى آرسنال؟

المواطن - مروة نبيل

يرغب مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي والمنتخب المغربي الأول، حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الجمعة، أن زياش يتمنى الانضمام إلى صفوف نادي آرسنال في الموسم الرياضي المقبل، خاصة أنه يبحث عن خوض تحديات جديدة بعيدًا عن منافسات الدوري الهولندي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي يستهدف ضم النجم المغربي حكيم زياش، ولكن الأزمة التي قد تعيق انضمامه هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أياكس الهولندي، والتي تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وخصص مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، وفي حالة ضم زياش سيقضي بمفرده على أكثر من نصف الميزانية، ما يُقلق إدارة الجانرز.

وتألق حكيم زياش بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام هذا الموسم، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الهولندي الممتاز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.