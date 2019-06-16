هنا أسماء المكلفين الجدد في وزارة التعليم بعد الهيكلة الجديدة

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة.

وبحسب ما ذكرت وزارة التعليم، تأتي هذه القرارات بما يحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي.

وتمنى وزير التعليم التوفيق للمُعينين الجدد.

كما وجه آل الشيخ شكره وتقديره إلى وكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.

وفيما يلي أسماء المكلفين الجدد في وزارة التعليم: