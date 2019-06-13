هنا رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين لـ الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

تعلن وزارة التعليم مساء اليوم الخميس أسماء المرشحين لـ الوظائف التعليمية وذلك عبر موقعها الرسمي على الرابط هنا

وكانت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.