هنا طريقة تحضير الفلافل الفلسطينية بخطوات بسيطة

المواطن - متابعة

تعتبر الفلافل الفلسطينية من أشهر الأكلات الشعبية في المنطقة العربية، وتشتهر بها فلسطين إذ يجرى تقديمها في العادة من خلال ساندويتشات أو بجانب أطباق أخرى مثال الحمص والفول.

وهناك طريقة سهلة ومميزة لتحضير الفلافل الفلسطينية وهي كالتالي:

تحضير كيلو جرام واحد من الحمص المنقوع لمدة زمنية قدرها ست ساعات أو لمدة ليلة كاملة، و500 جرام من البصل المفروم بشكل ناعم، و5 فصوص من الثوم المهروس، بالإضافة إلى بعض البقدونس المفروم بشكل ناعم.

ويضاف إلى ذلك لتحضير الفلافل الفلسطينية ربع كوب من النعناع المفروم بشكل ناعم، ونصف حبة كبيرة الحجم من الفلفل الحار، بالإضافة إلى ملعقتين صغيرتي الحجم من بهارات الفلافل المشكلة، وكمية بسيطة من الملح أو على حسب رغبة المتناول.

ثم يضاف لتحضير الفلافل الفلسطينية ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر، وثلاثة أرباع ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم، وأخيرًا كمية مناسبة من زيت الذرة والتي سنستخدمها في عملية القلي.

وفي البداية يجب طحن الحمص المنقوع باستخدام الخلاط الكهربائي وذلك يكون إلى أن يصبح طريًا بدرجة كبيرة، ثم إضافة كل من البصل بالعلاوة إلى الثوم المهروس والنعناع المفروم والفلفل الحار والملح والكمون، بالإضافة إلى بهارات الفلافل والبكينج بودر مع الاستمرار في عملية الخلط للمكونات حتى ينتج مزيج ناعم.

وبعدها يتم وضع المزيج داخل كيس من النايلون ثم وضعه في الرف العلوي من الثلاجة لمدة زمنية لا تقل عن 60 دقيقة.

ثم بعد ذلك لتحضير الفلافل الفلسطينية يتم إضافة بيكربونات الصوديوم إلى المزيج مع تحريكه بشكل جيد، ثم تشكيل أقراص الفلافل الفلسطينية بشكل دائري ثم وضعها في داخل الزيت الغزير، هذا مع مراعاة أن يكون ساخنًا، إلى أن يتم طهيها وإخراجها.