هنا طريقة معرفة مقدار دعم حساب المواطن قبل صرف الدفعة 20

المواطن - الرياض

تساءل العديد من المستفيدين بشأن طريقة معرفة مقدار دعم حساب المواطن، قبل إيداع الدفعة الجديدة من الدعم يوم 10 يوليو المقبل.

وأكد حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تفاصيل الدفعة الـ19:

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع، في وقت سابق، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.