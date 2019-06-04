هنا موعد صلاة عيد الفطر في مصر غدًا

المواطن - القاهرة

أعلنت دار الإفتاء في مصر أن يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 5 يونيو لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وبحسب تقارير مصرية جاءت مواعيد صلاة العيد في مصر كما يلي:

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:19

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:19

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:21

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:12

موعد صلاة العيد في السويس 5:14

موعد صلاة العيد في العريش 5:06

موعد صلاة العيد في طور سيناء 5:13

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:11

موعد صلاة العيد في طابا 5:06

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:12

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:20

موعد صلاة العيد في طنطا 5:18

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:16

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:17

موعد صلاة العيد في بنها 5:18

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:19

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:18

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:22

موعد صلاة العيد في بني سويف 5:21

موعد صلاة العيد في المنيا 5:25

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:25

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:25

موعد صلاة العيد في قنا 5:22

موعد صلاة العيد في أسوان 5:25

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:34

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:32

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:15

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:33

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:13

موعد صلاة العيد في دمياط 5:13

موعد صلاة العيد في السلوم 5:40

موعد صلاة العيد في نويبع 5:08

موعد صلاة العيد في حلايب 5:14

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:16