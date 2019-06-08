هواوي ترد بقوة على منع فيسبوك وواتساب على هواتفها

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

ردت شركة هواوي الصينية على تحرك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعليق عمل منصاتها المختلفة إنستجرام وواتساب على هواتف شركة هواوي الصينية الجديدة.

وقالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة من خلال التغريد عبر تويتر، إن جميع الأجهزة الموجودة حاليًا على أرفف السوق وفي المخازن سيكون لديها إمكانية “طبيعية” لتنزيل تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام من المتجر الإلكتروني.

وظهرت التقارير، أول أمس الخميس، لتؤكد أن فيسبوك، تماشياً مع حملة واشنطن على شركات الاتصالات الصينية، أوقف تثبيت تطبيق التراسل الفوري واتساب الشهير وشبكة التواصل الاجتماعية إنستجرام على أجهزة هواتف هواوي الجديدة تمامًا، وذلك بعد أن علقت جوجل دعم نظام التشغيل أندرويد على جميع الأجهزة القادمة.

وفي وقت سابق، أوقفت جوجل دعم نظام أندرويد لأجهزة هواوي الجديدة، ولكن تم الإبلاغ عن وجود ثغرة تحت تصرف المستخدمين – وهي فرصة لتنزيل تطبيقات جوجل عبر متاجر غير رسمية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة التكنولوجيا الأمريكية ستتخذ أي إجراءات لتفادي تلك الثغرات من عدمه، لا سيما وأن ذلك قد يكون ذا عواقب تقنية كبيرة على مستوى أمن الشبكات في المستقبل القريب.