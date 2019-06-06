هولندا وإنجلترا .. الطواحين تفوز بثلاثية في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة هولندا وإنجلترا التي أُقيمت على ملعب “أفونسكو أنريكي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، بفوز الطواحين بهدفين مقابل هدف.

هولندا وإنجلترا

وبدأت مباراة هولندا وإنجلترا بشكل سريع، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد النجم ماتياس دي ليخت بعدما قام بعرقلة ماركوس راشفورد في الدقيقة 30.

وتقدم ماركوس راشفود لتسديد ركلة الجزاء، ليُسجلها بنجاح في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول من مباراة هولندا وإنجلترا بتقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف دون رد.

أهداف قاتلة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الطواحين بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ونجح دي ليخت في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 73 برأسية مميزة، مستغلًا عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز لينجارد هدفًا في شباك الطواحين في الدقيقة 83، إلا أن حكم مباراة هولندا وإنجلترا ألغاه بداعي التسلل، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 86، للتأكد من لعبة ضد الأسود الثلاثة، بعدما لمس هاري ماجواير الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ولكنه رفض احتسابها.

وضغط الطواحين لتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، وأسفر الضغط الشديد عن ارتكاب الدفاع وحارس المرمى لخطأ مُركب، لتصطدم الكرة بقدم لاعب الأسود الثلاثة والكرة وتهز الشباك في الدقيقة 97.

وتمكّن بروميس من تسجيل هدف ثالث لصالح الطواحين في الدقيقة 114، مستغلًا تمريرة مميزة من ممفيس ديباي، بعد خطأ قاتل من باركلي، لتنتهي مباراة هولندا وإنجلترا بهزيمة الأسود الثلاثة بنتيجة 3/1.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم نظيره البرتغالي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، بعدما تغلب الأخير على سويسرا بنتيجة 3/1.