هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على الشورى : قنواتنا متقدمة في نسب المشاهدة

المواطن - الرياض

أكّدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن ما نُشر عبر مواقع التواصل وبعض الصحف السعودية حول انتقادات أعضاء مجلس الشورى لأداء وأداء الهيئة لا يخصّ العامين الأخيرين بل يتطرق إلى مناقشة تقارير سابقة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إنها تُؤكّد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى والمقترحات التي يُقدمها لأجهزة الدولة لتقويم أدائها، ولكن غاب عن ناشر الخبر بأن ما تمّ مناقشته في المجلس يمثل التقارير السنوية للهيئة للأعوام (2015م، 2016م، 2017م) ولا يُمثل سنة (2018م، 2019م) والتي شهدت تطوراً كبيراً في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية بشهادة الجميع، وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي، حيث احتلت قناة (SBC) والقناة السعودية مراتب مُتقدمة من نسب المشاهدة مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة، والذي يؤكد بأن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز، وجاء هذا النجاح ملبياً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة ومن ضمنها قطاعي الإذاعة والتلفزيون.

وأفادت الهيئة أن هذا النجاح الذي تمّ في عامي (2018م، 2019م) ما هو إلا امتداد للجهود التي بُذلت في الأعوام التي أعدَّت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت.