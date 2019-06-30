هيئة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الاتفاق مكونًا من:

خالد الدبل رئيسًا، معاذ العوهلي عضوًا، حاتم المسحل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، عمر باخشوين عضوًا، إبراهيم آل سالم عضوًا، محمد القحطاني عضوًا، عبدالرحمن المعيبد عضوًا، وليد الرميح عضوًا، إياد البقشي عضوًا.

ويذكر أن خالد الدبل كان فاز برئاسة نادي الاتفاق بالتزكية ولمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة.

وتعاقد نادي الاتفاق مع المدرب الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا السابق لتدريب فارس الدهناء في الفترة الأخيرة.

ونجح الاتفاق أيضًا في التعاقد مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو من صفوف النادي الفيصلي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الاتفاق احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة.