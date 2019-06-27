هيئة الرياضة تُعلن تمديد فترة الترشح لرئاسة النصر حتى الخميس

المواطن - محمد سمعه

قرّرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تمديد فترة الترشح على رئاسة نادي النصر حتى العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تلقت خطابًا من لجنة الأعضاء الذهبيين في النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة العالمي، وهو ما وافقت عليه هيئة الرياضة.

وترشّح لرئاسة النصر يوم الخميس كل من صالح عبد الرحمن الأطرم ونصر النصر حيث وصل كلٌّ منهما إلى مقر العالمي في الرياض لتقديم أوراق ترشحهما بشكل رسمي.

وكان سعود آل سويلم اعتذر عن الترشح لرئاسة نادي النصر عبر مجموعة من التغريدات والتي كتبها عبر حسابه الرسمي في تويتر ليُعاني النصر مؤخرًا من عدم تقدم أي مرشح لرئاسته خلال أول فترتي ترشح تم الإعلان عنهما من قِبل الهيئة العامة للرياضة.

ويُذكر أن نادي النصر تُوج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.