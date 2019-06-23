هيئة تطوير الشرقية تطلع على مشروع درء أخطار السيول

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اطلع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، برئاسة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المجلس، وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، على مشروع درء أخطار السيول بمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة للمحافظة.

ويضم المشروع مخططًا شاملًا لتصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية، ودرء أخطار السيول، ويشمل مخطط المشروع (شبكات، وقنوات التصريف المفتوحة والمغلقة، وخطوط ومحطات الضخ).

وأكد المجلس أهمية مراجعة المشروع، بما يتفق مع رؤية وإستراتيجية الهيئة، والتنسيق مع مكتب دعم هيئات التطوير وأمانة حفر الباطن، للوصول إلى حلول تضمن المحافظة على مسارات وادي الباطن، بما يسمح باستيعاب مياه الأمطار، والسيول المنقولة، ومنع التعديات على مجاري السيول، وتحويل المناطق المحيطة بمجاري السيول إلى متنزهات طبيعية، تضمن تمتع سكان المحافظة بها، وتسهم في زيادة الرقعة الخضراء بالاستفادة من مياه الأمطار.