هيئة عسير تقدم الضيافة لزوار منتزه السودة

المواطن- فهدالقحطاني- أبها

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير عملياً مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير تركي بن طلال آل سعود بإقامة ضيافة للزوار وقاصدي المنطقة بتقديم المشروبات الباردة والساخنة كالشاي والقهوة، وكذلك التمر والحلوى لمرتادي منتزه السودة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير المُصلّى المتنقل الذي تتوفر فيه مياه الوضوء، وهو مُزوّد بمكبرات صوت وشاشات للعرض.

وقد توافد عددٌ كبيرٌ من الضيوف والمتنزهين من جميع فئات المجتمع، بل حتى من دول الخليج إلى المخيم وتمّ استقبالهم برحابة صدر وبشاشة وجه من أعضاء الهيئة، وتمّ تقديم الضيافة لهم، وقد لاقى هذا العمل بالغ الاستحسان والإعجاب من الزوار وضيوف المنطقة، ويأتي هذا التفعيل بمتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام الفرع، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزُوّارها وتجسيد هذه المبادرة في إكرام الضيف وطلاقة المحيا، انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته.