واتساب قد تقاضي بعض مستخدميها بسبب هذه الرسائل

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يُهدد تطبيق التراسل الفوري واتساب المستخدمين الذين ينتهكون قواعده بالدعاوى القضائية، حتى لو كان الدليل الوحيد على ذلك موجودًا خارج تطبيق المراسلة المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب ما جاء في بيان للشركة، فإن الدعاوى القضائية سيتم البدء فيها اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والتي بإمكانها التعرف على المخالفات بشكل رئيسي.

وقال التطبيق خلال بيان: “سيتخذ واتساب إجراءات قانونية ضد من نقرر أنهم متورطون أو يساعدون الآخرين في إساءة الاستخدام .. حتى لو كان هذا التحديد مبني على معلومات متاحة لنا فقط خارج نظامنا الأساسي”.

وأضاف البيان أن أهم المخالفات ستكون تلك التي تنتقد قواعد منع انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة التي يحاول التطبيق الشهير على مستوى العالم محاربتها، خاصة وأن تلك الظاهرة تسببت في العديد من الأزمات على مستوى العالم.

وتسعى الشركة المملوكة لفيسبوك إلى تأمين المنصة المتخصصة في التراسل الفوري من أجل حمايته من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يساهم في زيادة تأمين المنصة وتطويرها على المستوى الخاص بتناقل المعلومات والانتشار بين الجماهير.