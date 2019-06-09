واتساب يقدم منصته بشكل جديد لمستخدمي آيباد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يقترب تطبيق التراسل الفوري واتساب من طرح نسخة خاصة بأجهزة تابلت اللوحية التي تنتجها أبل، والمعروفة عالميًا باسم “آيباد”.

وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية، والذي تحدث عن التغيرات المتوقعة من جانب واتساب في المستقبل القريب، فإن تطبيق التراسل الفوري سيقدم نسخة مستقلة من خدماته على آيباد، بما يدعم مستخدمي تلك الأجهزة اللوحية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة كبيرة من التغيرات التي يطرحها واتساب خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم تطبيق التراسل الفوري ميزة الوضع المظلم بالإضافة إلى منع الحصول على صور تليفونية من رسائل الدردشة لحماية الخصوصية.

وتعد تلك التغيرات الجديدة واحدة من الأمور التي يراهن عليها واتساب في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، لا سيما وأن هناك بالفعل العشرات من تطبيقات الدردشة التي تحاكي مميزاته وتنافسه على الانتشار بقوة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.