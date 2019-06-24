واشنطن تبني تحالفًا أمنيًا بحريًا من أجل الخليج

المواطن - متابعة

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تبني تحالفًا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن بحسب رويترز.

وقال المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات إن تحالفًا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وقال: ”يتعلق الأمر بالردع الاستباقي؛ لأن الإيرانيين يريدون الخروج وفعل ما يحلو لهم، ثم القول إنهم لم يفعلوها. نعرف ما فعلوا“ مضيفًا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسُفنًا.

وكانت اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أكدت اليوم على ضرورة مواجهة التهديدات الحوثية في المنطقة.

وطالبت الدول الأربع إيران بوقف أنشطتها المهددة للاستقرار الإقليمي كما حضّت اللجنة في ذات الوقت على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.