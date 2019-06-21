واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق لمناقشة الملف الإيراني

المواطن - متابعة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن إلى اجتماع مغلق يوم الاثنين المقبل لمناقشة الملف الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية، بعيد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر”، قال ترامب: “يوم الاثنين أسقطوا (الإيرانيين) طائرة درون غير مأهولة كانت تحلق فوق المياه الدولية”.

وأضاف أنه أوقف الهجوم على طهران قبل انطلاقه بـ10 دقائق، بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتل 150 شخصًا.

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي كان ينوي ضرب ثلاثة مواقع مختلفة في إيران الليلة الماضية، من دون أن يحدد أماكنها أو طبيعتها.

وفي تبرير لقراره، أوضح الرئيس الأمريكي أن الرد لا يتناسب مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة، مجددًا موقفه الحازم بشأن عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، بالقول: “لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية أبدا”.

وكشف عن أنه فرض عقوبات أكثر قسوة على إيران، من دون أن يقدم تفاصيل، لكنه أكد أن إيران أصبحت الآن أضعف كثيرًا، مقارنة مع بداية ولايته، عندما كانت تصنع المشاكل في أرجاء الشرق الأوسط.