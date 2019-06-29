واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران وتهدد برد جبار

المواطن - متابعة

توعدت نيكي هيلي، الدبلوماسية الأمريكية المقربة من الرئيس دونالد ترامب، خلال وجودها في إسرائيل، بالرد الجبار على إيران إذا حاولت استفزاز الولايات المتحدة عسكرياً.

وقالت هيلي: ”إننا لا نريد الحرب. والرئيس ترامب لا يريد الحرب. ولكن يجب أن نعترف بأن إيران تشكل التهديد الأول في العالم”.

وحول انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت هيلي:”إيران دخلت في حالة هوس. فقد خسروا أموالاً طائلة، وعادوا لإبطاء نشاطهم النووي، من جراء سياسة الرئيس ترامب الصحيحة. لكنهم ما زالوا ينادون بإبادة إسرائيل… علينا أن نواصل الضغط عليهم”.

وأضافت “علينا أن نوضح لهم بكل كلمات التحذير والإنذار الممكنة، وإذا أقدمتم على استفزاز عسكري فسنرد عليكم بقوة جبارة”.