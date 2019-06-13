واشنطن لـ مجلس الأمن: من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف

المواطن - متابعة

أكدت الولايات المتحدة أنه من غير المقبول مهاجمة السفن التجارية من أي طرف.

وأبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على الناقلتين في جلسة مغلقة الليلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ندّد بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أُفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمّل نزاع في الخليج.