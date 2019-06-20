وافد يفصل مواطنين تعسفياً والعمل تحقق

المواطن - الرياض

أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تحقق في بلاغ عن قيام وافد بفصل عدد من أبناء المملكة تعسفياً في إحدى المنشآت.

وقالت الوزارة في بيان لها: إشارةً إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من إحدى الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي بحق الموظفين في إحدى الشركات؛ فقد قامت الوزارة برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عددٍ من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً، والذي يعد مخالفاً لأحكام نظام العمل.

وأضافت الوزارة أنه اتضح من التحقيق الأوّلي وجود عدد من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها في ما تم تداوله.