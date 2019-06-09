ورش التبريد بأحد المسارحة.. فوضى وإزعاج ومشهد غير حضاري

المواطن - علي مدخلي ـ جازان

شكا عدد من الأهالي في محافظة أحد المسارحة من وجود ورش التبريد والتكييف بين الأحياء السكنية في منظر غير حضاري، ناهيك عن ما تسببه من فوضى وإزعاج للمنازل المجاورة، متسائلين لماذا لم يتم نقلها لموقع الصناعية الجديد حتى الآن؟!

وقال عبدالله حنتول: إن ورش التبريد والتكييف لصيانة وإصلاح المكيفات والثلاجات في أحد المسارحة انتشرت بشكل فوضوي بلا تنظيم ولا تنسيق، لا بالشكل الخارجي للورشة ولا بشكلها الداخلي أيضاً ولا حتى نظافتها من الداخل والخارج فتجد المكيفات والثلاجات والغسالات على الأرصفة تعيق المشاة وتزعج أصحاب المنازل القريبة وتعطي منظراً غير حضاري للمحافظة فلماذا لم يتم نقلها من قبل البلدية إلى موقع الصناعية الجديد؟!

أما علي فقيهي فشكا قائلاً: “كما علمنا عند افتتاح الصناعية الجديدة قبل فترة فإن جميع الورش سوف تنقل إليها ولكن تفاجأنا بأن ورش التبريد والتكييف ليست من ضمنها، فنأمل من الجهات المختصة بالمحافظة بتجهيز موقع لها في الصناعية ونقلها إلى هناك بأسرع وقت، فوضعها بهذا الشكل فيه تشويه للمنظر العام بالإضافة إلى أن هذه الورش أصبحت مصدراً للإزعاج والفوضى”.

من جهته عبَّر حسن طوهري عن أسفه لما آل إليه حال ورش التبريد والتكييف من عشوائية ومحال مكشوفة وهناجر، وطالب بإغلاق هذه الورش التي تجاور المنازل وتقض مضاجع الأهالي، ناهيك عن الإزعاج والمنظر غير الحضاري الذي تسببه؛ لذا نأمل من الجهات المعنية في المحافظة أن تنظر في هذا الأمر وتقوم بنقل هذه الورش بعيداً عن الأحياء السكنية.