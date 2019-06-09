وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

اليوم المؤهل الموعد الاثنين 1440/10/07هـ دكتوراه – ماجستير – جامعي من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً الثلاثاء 1440/10/08هـ الأربعاء 1440/10/09هـ دبلوم – ثانوي الخميس 1440/10/10هـ متوسط – ابتدائي

المسوغات المطلوبة:

1- عدد (2) صور شخصية.

2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:

أ- بطاقة الأحوال.

ب- المؤهل.

ج- العنوان الوطني.

د- السيرة الذاتية.

هـ- رقم الحساب البنكي (آيبان).

موعد المقابلات:

– سوف تكون المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في الوظائف الموسمية بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام وفق الجدول الموضح أعلاه.

مكان المقابلات:

– مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.