وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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اليوم
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المؤهل
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الموعد
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الاثنين 1440/10/07هـ
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دكتوراه – ماجستير – جامعي
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من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً
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الثلاثاء 1440/10/08هـ
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الأربعاء 1440/10/09هـ
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دبلوم – ثانوي
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الخميس 1440/10/10هـ
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متوسط – ابتدائي
المسوغات المطلوبة:
1- عدد (2) صور شخصية.
2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
أ- بطاقة الأحوال.
ب- المؤهل.
ج- العنوان الوطني.
د- السيرة الذاتية.
هـ- رقم الحساب البنكي (آيبان).
موعد المقابلات:
– سوف تكون المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في الوظائف الموسمية بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام وفق الجدول الموضح أعلاه.
مكان المقابلات:
– مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.