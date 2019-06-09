وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ

وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ

2019/06/09
الساعة 9:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

اليوم
المؤهل
الموعد
الاثنين 1440/10/07هـ
دكتوراه – ماجستير – جامعي
من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً
الثلاثاء 1440/10/08هـ
الأربعاء 1440/10/09هـ
دبلوم – ثانوي
الخميس 1440/10/10هـ
متوسط – ابتدائي

المسوغات المطلوبة:
1- عدد (2) صور شخصية.
2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
أ- بطاقة الأحوال.
ب- المؤهل.
ج- العنوان الوطني.
د- السيرة الذاتية.
هـ- رقم الحساب البنكي (آيبان).

موعد المقابلات:
– سوف تكون المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في الوظائف الموسمية بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام وفق الجدول الموضح أعلاه.

مكان المقابلات:
– مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.



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