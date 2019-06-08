وزارة الدفاع تعلن عن نتائج الترشيح لطلبة الكليات العسكرية والجامعيين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بلجنة قبول الكليات العسكرية ولجنة قبول الطلبة الجامعيين، عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين، وعلى الطلاب المرشحين التقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

التعليمات (لطلبة الكليات العسكرية):

1- تعبئة الاستبيان الطبي.

2- تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

3- حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

4- التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) لكل كلية مع إحضار الهوية الوطنية:

أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.

ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.

ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.

5- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

وصف الموقع (لطلبة الكليات العسكرية):

– مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقاً (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة أمام فندق بريرا.

التعليمات (للطلبة الجامعيين):

1- تعبئة الاستبيان الطبي.

2- تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

3- حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

4- طباعة إحضار بطاقة المراجعة.

5- التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر) (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) مع إحضار الهوية الوطنية.

6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.

وصف الموقع (للطلبة الجامعيين):

– مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقاً (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة أمام فندق بريرا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).