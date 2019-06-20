وزارة نيوزيلندية تزيل إسرائيل من الخريطة

المواطن - متابعة

نشرت وزارة الهجرة النيوزيلندية خريطة للأماكن المقدسة في فلسطين لم يتم فيها ذكر وجود دولة الاحتلال عليها؛ ما أثار حالة من الغضب في إسرائيل.

وتشمل هذه الخريطة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس وكتب عليها فلسطين باللغة الإنجليزية دون ذكر إسرائيل.

وصنفت صحيفة الوقائع النيوزيلندية التي تحتوى على هذه الخريطة وتقدم معلومات حول المهاجرين الفلسطينيين المتوجهين إلى نيوزيلندا، مدينة القدس على أنها العاصمة المختارة لدولة فلسطين، مقرة بارتكاب إسرائيل عمليات القمع الجماعية إبان الانتفاضة الثانية.