وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي

المواطن - الرياض

أدى وزير التعليم، حمد آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لذوي الفقيد عبدالله الثقفي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة، حيث كان يرافقه مساعد وزير التعليم.

وعبر وزير التعليم عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيرًا إلى مآثره وأعماله، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة.

وقبل قليل، قدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، تعازيه لذوي الفقيد عبدالله الثقفي، والذي وافته المنية السبت الماضي.

وعبّر أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.