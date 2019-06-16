وزير الشؤون الإسلامية عن حوار الأمير محمد بن سلمان: ينضح بالقوة والهيبة

المواطن - الرياض

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، على حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط.

وقال الوزير آل الشيخ: كعادة ولي العهد، المتألق دائمًا في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية كان حواره التاريخي مع الشرق الأوسط ينضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية وتجرد من الحقد والكراهية والظلم، نسيج وحده في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن؛ اللهم كن له راعيًا.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة، لكنه شدد على أنها “لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية”.

وقال ولي العهد: إن المملكة أيدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، إيمانًا منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران، معربًا عن أمله في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي.

وأشار إلى أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها يؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع، منتقدًا توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار.