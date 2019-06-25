وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019/06/25
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مكتب.

. أمين مستودع.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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