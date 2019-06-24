وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في الرياض

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في الرياض

2019/06/24
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل خدمة العملاء (عدد وظيفتين).

. مدير المستودعات.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 8/ 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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