وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة بالخبر وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الخبر، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف الموارد البشرية (للسعوديين/ الخبر).

. محلل أول برمجيات/ مبرمج (الخبر).

. مدير موقع (ينبع).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (من هنا)