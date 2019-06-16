وظائف إدارية عليا بالهيئة العامة للأوقاف في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (رئيس قسم السياسات والإجراءات المالية).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– رئيس قسم السياسات والإجراءات المالية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات منها ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا