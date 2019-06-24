وظائف بحثية وإدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف بحثية وإدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/06/24
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. باحث أول مشارك.

. منسق ثاني الموارد البشرية- الموظفين.

. أخصائي أول المعلومات الصحية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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