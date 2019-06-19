وظائف بشركة زين في جدة والرياض.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بجدة والرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

* جدة:

1- مُدير حساب (Account Manager).

* الرياض:

1- مسؤول دعم المنطقة الوسطى (Central Region Support Officer).

2- مدير الجودة التجارية (Commercial Quality Manager).

3- أخصائي خدمات وعلاقات الناقل (Carrier Relation & Services Senior Specialist).

4- استشاري رئيسي (Flagship Consultant).

5- مُنسق رئيسي (Flagship Coordinator).

6- مُشرف رئيسي (Flagship Supervisor).

7- مدير رئيسي (Flagship Manager).

8- مدير أول حوكمة الشركات (Corporate Governance Senior Manger).

9- مُحلل الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Analyst).

10- أخصائي خبرة رقمية (Digital Experience Specialist).

11- أخصائي المجموعات (Collection Specialist).

12- مُحلل أول الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Senior Analyst).

13- أخصائي أول تخطيط التسويق والأداء (Marketing Planning & Performance Senior Specialist).

14- مدير أول الحساب (Senior Account Manager).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بتاريخ 16/ 06/ 2019م وينتهي بتاريخ 30/ 06/ 2019م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا