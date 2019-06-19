وظائف بشركة زين في جدة والرياض.. هنا رابط التقديم

أعلنت شركة زين السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة بجدة والرياض، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
* جدة:
1- مُدير حساب (Account Manager).
* الرياض:
1- مسؤول دعم المنطقة الوسطى (Central Region Support Officer).
2- مدير الجودة التجارية (Commercial Quality Manager).
3- أخصائي خدمات وعلاقات الناقل (Carrier Relation & Services Senior Specialist).
4- استشاري رئيسي (Flagship Consultant).
5- مُنسق رئيسي (Flagship Coordinator).
6- مُشرف رئيسي (Flagship Supervisor).
7- مدير رئيسي (Flagship Manager).
8- مدير أول حوكمة الشركات (Corporate Governance Senior Manger).
9- مُحلل الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Analyst).
10- أخصائي خبرة رقمية (Digital Experience Specialist).
11- أخصائي المجموعات (Collection Specialist).
12- مُحلل أول الشركاء ونقاط البيع (Partners & POS Commission Senior Analyst).
13- أخصائي أول تخطيط التسويق والأداء (Marketing Planning & Performance Senior Specialist).
14- مدير أول الحساب (Senior Account Manager).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بتاريخ 16/ 06/ 2019م وينتهي بتاريخ 30/ 06/ 2019م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا