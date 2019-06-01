وظائف بمشروع القدية لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلن مشروع القدية عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات IT Infrastructure Specialist)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو تخصص ذات صلة.

2- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات.

3- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا