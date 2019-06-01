وظائف شاغرة لدى السيف القابضة بالرياض وتبوك

وظائف شاغرة لدى السيف القابضة بالرياض وتبوك

2019/06/01
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وأمنية شاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساح كميات (الرياض).

. مساح كميات (تبوك).

. مشرف- الأمن (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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