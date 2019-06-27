وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في الرياض والبكيرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، والبكيرية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس ميكانيكي (البكيرية).

. محاسب (الرياض).

. مدير- المناقصات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)