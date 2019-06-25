وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وحائل، والجبيل”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس صيانة (جدة).

. مهندس- الاستدامة (الجبيل).

. مشرف- تركيب الأنابيب الصلبة (حائل).

. مهندس ثالث- الكثافة (الجبيل).

. أخصائي أول- إدارة الأنظمة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)