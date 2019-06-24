وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي بالرياض والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول صيانة المزارع (للرجال/ الخرج): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة التقنية).

. محلل وظيفي أول (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي ذكاء الأعمال (للسعوديات/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو التسويق).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)