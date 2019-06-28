وظائف شاغرة للسائقين في تعليم تبوك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك- ممثلة بإدارة الموارد البشرية- عن توفر عدد (5) وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين (المرتبة 31) بمسمى “سائق”، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (30) سنة، ولا يزيد على (45) سنة.

– إرفاق ما يثبت السكن بمدينة تبوك، بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات السابقة (إن وجدت).

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج (ساعد) مع إرفاق نموذج التسجيل.

– ألا يكون متقاعدًا من جهة حكومية أو من التأمينات.

– ألا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

– اجتياز الكشف الطبي وبحث السوابق.

– أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

– اجتياز اختبار القيادة.

– تعبئة جميع الحقول الموجودة في نموذج التقديم.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني لتعليم تبوك (هنا)، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 27 شوال 1440هـ، ويستمر لمدة يومين.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)