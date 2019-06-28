وظائف شاغرة للسعوديين في المركز الوطني للنخيل والتمور

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف موسمية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة فماد دون، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالأجر اليومي في مصنع تعبئة التمور بمحافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عامل: شهادة الثانوية العامة فما دون.

. فني: شهادة دبلوم الكلية التقنية في تخصصات: (الهيدروليك، الكهرباء، الميكانيكا).

. مهندس زراعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الزراعية، والأغذية)، أو أحد التخصصات ذات الصلة.

. إداري: شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية بتخصصات: (المحاسبة، المالية، الموارد بشرية).

. سائق: شهادة الثانوية العامة فما دون.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)