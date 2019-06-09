وظائف صحية لحديثي التخرج بـ مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية (مُسعف ، وأخصائي تغذية)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُسعف – الرعاية المنزلية (Paramedic – Homecare):
– درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– حاصل على شهادة (BLS – ACLS).
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare):
– درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة.
– التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).