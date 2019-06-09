وظائف صحية لحديثي التخرج بـ مدينة الملك سعود الطبية

وظائف صحية لحديثي التخرج بـ مدينة الملك سعود الطبية

2019/06/09
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية (مُسعف ، وأخصائي تغذية)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مُسعف – الرعاية المنزلية  (Paramedic – Homecare):
– درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– حاصل على شهادة (BLS – ACLS).
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2- أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare):
– درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة.
– التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 



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